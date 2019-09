HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach einer Gewinnwarnung von 780 auf 720 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei das erste Mal, dass er das Ziel für die British-Airways-Mutter so stark nach uten korrigiere, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letztendlich bleibe die Dynamik im zugrundeliegenden Langstreckengeschäft aber stark. Der befürchtete Kollaps bei den Umsätzen, den die derzeitige Bewertung impliziere, sei noch in weiter Ferne./kro/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



