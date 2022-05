HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen der Airline-Holding von 150 auf 135 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die höhere Nachfrage und die scheinbar robusteren Preise würden von den operativen Herausforderungen überschattet, schrieb Analyst Conor Dwyer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.