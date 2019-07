NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat IAG von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 750 auf 520 Pence gesenkt. Auch wenn die British-Airways-Mutter gute Voraussetzungen für die Entwicklung ihrer einzelnen Töchter geschaffen habe, sei es um die Nachfrage derzeit etwas schwierig bestellt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu käme Gegenwind durch Überkapazitäten im europäischen Markt. Das Einsparziel bei den Sitzplatzkilometern von durchschnittlich einem Prozent pro Jahr sei herausfordernd aber angesichts früherer Erfolge durchaus machbar./kro/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.