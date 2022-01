NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat IAG von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, während das Kursziel auf 2,25 Euro belassen wurde. Binnen ein bis zwei Jahren werde aus der Pandemie wohl eine Endemie - und die Luftfahrtindustrie werde sich dann wohl einige Jahre lang erholen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Erholung dürfte auf Kurzstrecken schneller voranschreiten als auf Langstrecken und außerdem seien bilanziell stark aufgestellte Fluggesellschaften dann im Vorteil. Er erhöhte daher sein Votum für den Billigflieger Ryanair, stufte IAG aber ab. Die Briten könnten angesichts ihrer Verschuldung indes irgendwann eine Kapitalerhöhung benötigen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 08:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.