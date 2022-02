NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für IAG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,25 Euro belassen. Nachdem verbesserte Perspektiven für die Erholung des Reiseverkehrs von der Coronakrise die Aktien von Fluggesellschaften jüngst noch angetrieben hätten, habe nun die drohende Invasion der Ukraine durch Russland die Kurse belastet, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die direkten Auswirkungen eines Krieges wären für die von ihm beobachteten Fluggesellschaften eher gering, doch könnten dann anziehende Ölpreise belasten. Zudem sei auch unklar, ob die Reisenachfrage schon hoch genug sei, um höhere Ölpreise durch höhere Ticketpreise an die Kunden weiterzureichen./mis/men



