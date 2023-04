NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IAG von 2,20 auf 2,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die hohe Nachfrage bei Europas Fluggesellschaften dürfte im Sommer anhalten, da die Reiselust stark bleibe und die Kapazitäten immer noch dem Vor-Corona-Niveau von 2019 hinterher hinkten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem hätten die deutlich gestiegenen Ergebnisschätzungen immer noch Luft nach oben. Ähnliches gelte für die Aktienkurse. IAG sollte wegen der anhaltenden Sorgen über die Verschuldung indes mit einem Abschlag zur Vor-Corona-Bewertung gehandelt werden./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 20:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 00:15 / BST





