ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 665 Pence belassen. Der Aktienkurs der britisch-spanischen Flugholding sei nur halb so hoch wie fundamental gerechtfertigt, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein wenig mehr Behaglichkeit in puncto Brexit könnte viel für die Bewertung der Aktie bedeuten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 08:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



