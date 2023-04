NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Die Auswirkungen der abgeschafften kostenlosen Zertifikate für Fluggesellschaften im Rahmen des Europäischen Handelssystems (ETS) sowie der Preisanstieg bei CO2-Einheiten werde zu einem starken Kostengegenwind für den Sektor führen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies erfordere von den Billigfliegern eine Steigerung der Einnahmen je Passagier um etwa 7-8 Prozent, um dies auf vergleichbarer Basis auszugleichen. Netzwerkfluggesellschaften seien hingegen davon weniger betroffen./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 21:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.