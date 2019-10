LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 665 Pence belassen. Alles in allem deckten sich die Prognosen für das Schlussquartal mit den Aussagen des Managements im Zusammenhang mit den jüngsten Streiks, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark seien die Buchungen in den USA für transatlantische Flüge, in Europa falle die Buchungsentwicklung hingegen schwächer aus./bek/stw



