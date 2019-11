NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für IAG nach Kappung der Wachstums- und Gewinnziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Die neuen Ziele der British-Airways-Mutter für die Zeit von 2020 bis 2022 seien solide sowie glaubwürdig und hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Pläne des Unternehmens seien nun sinnvoller für eine Branche, die überdurchschnittliche Schwankungen aufweise./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 07:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 07:56 / GMT



