LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie der International Airlines Group nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung von 335 auf 188 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngst vorgelegten Quartalszahlen sowie die Kapitalerhöhung böten den Investoren ein klareres Bild vom Zustand der Airline-Holding in der Corona-Krise, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Ergebnisprognosen für die Jahre 2021 und 2022 deutlich herunter. Im Vergleich mit den Wettbewerbern Lufthansa und Air France-KLM bleibe IAG jedoch ihre bevorzugte Netzwerk-Fluggesellschaft./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 20:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 04:05 / GMT



