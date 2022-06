FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo angesichts eines Aktienrückkaufpakets auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. Die italienische Bank habe sich ein Volumen von 3,4 Milliarden Euro von der Europäischen Zentralbank genehmigen lassen, wolle aber zunächst nur die Hälfte davon umsetzen, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Montag vorliegenden Studie. Über den Rest des Pakets werde im Februar 2023 entschieden./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 06:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.