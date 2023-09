NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intesa Sanpaolo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2,75 auf 3,70 Euro angehoben. Unter den italienischen Banken dürfte vor allem Intesa Sanpaolo von der kommenden Diversifikation der Erträge profitieren, schrieb Analyst Marco Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er habe schon bei der jüngst aufgenommenen Beobachtung der Aktie seine Schätzungen für das Nettoergebnis deutlich angehoben und liege nun mit seinen Prognosen für das Ergebnis je Aktie über den Konsenserwartungen. Nicolais bevorzugten Titel bleiben Unicredit und Banco BPM - hier setzt er auf Aufwertungspotenzial durch überschüssiges Kapital und Aktienrückkäufe./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 17:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.