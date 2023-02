NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,40 Euro belassen. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr sei nicht gerade überwältigend, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer ersten Einschätzung am Freitag. Für etwas Erleichterung könne indes die Bekräftigung des Aktienrückkaufs sorgen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 06:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 06:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.