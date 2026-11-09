Intesa Sanpaolo Aktie
|6,34EUR
|0,17EUR
|2,67%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo von 7,40 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Bank habe ein überraschend hohes Rekordergebnis für das dritte Quartal berichtet und die Jahresprognosen angehoben, schrieb Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu verlaufe die Übernahme von Konkurrentin BMPS, die er begrüße, weiter nach Plan./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
6,31 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
6,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|16:33
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|16:33
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|16:33
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,34
|2,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:06
|GEA Halten
|DZ BANK
|16:35
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|16:33
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|15:22
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:48
|Walmart Buy
|UBS AG
|13:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.