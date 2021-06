ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Intesa Sanpaolo von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 2,60 Euro belassen. Er sehe zwar weiterhin das diversifizierte Geschäftsmodell der italienischen Bank, welches den Gegenwind von der Zinsseite kompensieren sollte, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstumspotenzial der vor allem auf Italien konzentrierten Geschäftstätigkeiten schätze er aber als begrenzt ein. Deshalb bevorzugt er nun das Papier der heimischen Konkurrentin Unicredit./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / 03:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





