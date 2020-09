ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Bewertung der Papiere von Intesa Sanpaolo bei einem Kursziel von 2,50 Euro mit "Outperform" wieder aufgenommen. Kurzfristig sollte die italienische Bank von weiteren Synergien aus der Übernahme der Ubi Banca profitieren, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf lange Sicht verschaffe ihr das Geschäftsportfolio aus Vermögensverwaltung und Versicherungen angesichts wohl dauerhaft niedriger Zinsen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 03:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.