Intesa Sanpaolo Aktie
|5,99EUR
|-0,02EUR
|-0,33%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
29.10.2026 13:51:22
Intesa Sanpaolo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,30 auf 7,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fundamentaldaten blieben stark bei italienischen Banken, schrieb Paola Sabbione am Mittwoch. Sie rechnet mit soliden Quartalsergebnissen und Ausblicken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7,70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,91 €
|
Abst. Kursziel*:
30,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,59%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|STOXX-Handel So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,99
|-0,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG