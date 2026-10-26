IONOS Aktie
|36,32EUR
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|2,02%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer schätzt den Webhoster aufgrund seines profitablen Wachstums und des großen Kundenstamms von fast 7 Millionen überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,16 €
|
Abst. Kursziel*:
19,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,64%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOS
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
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23.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
23.10.26
|XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
22.10.26
|TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IONOS-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.10.26
|EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
20.10.26
|EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu IONOS
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
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|Barclays Capital
|07.08.26
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|UBS AG
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
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|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
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|2,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
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|Jefferies & Company Inc.
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|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
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|07:42
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|07:37
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|Jefferies & Company Inc.
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|07:32
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|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
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|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
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|23.10.26
|Novartis Sector Perform
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|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
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|23.10.26
|SGL Carbon Hold
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|23.10.26
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
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|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG