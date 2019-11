NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Isra Vision nach einer gesenkten Umsatzprognose für 2018/19 auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Hersteller von Anlagen zur Oberflächenprüfung in der industriellen Fertigung schneide noch immer deutlich besser ab als die Wettbewerber, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er zeigte sich unverändert optimistisch mit Blick auf die Marktstellung des Unternehmens. Mittelfristig seien die Aussichten intakt und Isra Vision dürfte im Geschäftsjahr 2020/21 die Umsatzmarke von 200 Millionen Euro knacken dürfen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 08:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / 08:22 / ET



