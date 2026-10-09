JCDecaux Aktie

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WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

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09.10.2026 13:03:43

JCDecaux Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Angesichts konjunktureller und politischer Unwägbarkeiten dürften die Aussagen aus der Medienbranche von Zurückhaltung geprägt sein, schrieb Anna Patrice am Freitag in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen. Die Außenwerbung entwickle sich jedoch solide, JCDecaux sei ihr Favorit./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Buy
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,20 € 		Abst. Kursziel*:
19,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,37%
Analyst Name::
Anna Patrice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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