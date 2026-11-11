JCDecaux Aktie
|27,22EUR
|-0,40EUR
|-1,45%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Treffen mit Konzernchef Jean-François Decaux mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Die starke Geschäftsdynamik beim Außenwerbespezialisten untermauere weiteres Potenzial, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend. Die Aktie bleibe mit Blick auf den Rest des Jahres ein Favorit./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,60 €
|
Abst. Kursziel*:
23,19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,91%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|07:45
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|07:45
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|07:45
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|27,22
|-1,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.