NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15,60 Euro belassen. Der Außenwerbespezialist habe solide Umsatzzahlen zum vierten Quartal bekannt gegeben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine und die Konsensschätzungen seien übertroffen worden. Zur Vorlage der gesamten Jahreszahlen am 9. März dürfte vor allem der Ausblick auf das erste Quartal in den Blick rücken. Langfristig sieht Diebel zwar Chancen für JCDecaux, vor allem durch die digitale Transformation. Kurzfristig aber bleibe er vorsichtig, da der aktuelle wirtschaftliche Abschwung einen starken Gegenwind für die Werbebudgets im Jahr 2023 bedeuten dürfte./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 18:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 18:44 / GMT





