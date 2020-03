MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Add" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Coronavirus-Krise belaste vor allem das Autogeschäft des Technologiekonzerns, der seine Jahresziele und die Dividende auf den Prüftstand gestellt habe, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte kündigte eine deutliche Senkung seiner eigenen Annahmen für 2020 an. Abgesehen vom negativen Pandemie-Effekt sei der Konzern aber durch seine Aktivitäten in Wachstumsmärkten gut aufgestellt und sollte sich schnell wieder erholen./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 08:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.