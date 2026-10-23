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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe sehr starke Eckdaten ausgewiesen und den Jahresausblick erhöht, lobte Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gute Margenstory werde davon validiert./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,40 €
|
Abst. Kursziel*:
35,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,41%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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