HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. In einem Gespräch mit der "Börsen-Zeitung" habe Finanzvorstand Hans-Dieter Schumacher bestätigt, dass der Technologiekonzern seine Jahresziele wie erwartet erreicht habe, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die schon jetzt für 2021 in Aussicht gestellte Rückkehr zu einem organischen Wachstum unterstütze die angestrebte operative Ergebnissteigerung um 16 Prozent. Schaumann rechnet zudem in absehbarer Zeit mit neuen mittelfristigen Zielen des Unternehmens./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



