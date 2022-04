HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach erwartungsgemäßen Jahreszahlen von 44 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Technologiekonzern herrsche vorsichtiger Optimismus für das Jahr 2022, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er setzte zwar seine Erwartungen etwas niedriger an, begründete die Kurszielsenkung aber auch mit einem höheren gewichteten Kapitalkostensatz. Der jüngste Kursrutsch ist seiner Meinung nach jedoch übertrieben./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.