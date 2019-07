MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Jenoptik nach einer Investorenveranstaltung von 30 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäftsumfeld für das Technologie-Unternehmen in den Segmenten Automobilbau und Halbleiter sei noch schwieriger geworden, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu Wettbewerbern schlage sich Jenoptik aber noch gut./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 15:40 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / 15:40 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.