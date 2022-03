FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Jenoptik von 42,50 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Als Gründe für die in unseren Augen eher konservative Prognose sehen wir unter anderen die aktuell hohe Inflation, die vom Ukraine-Krieg ausgehende Risiken für die globalen Lieferketten sowie die anhaltende Covid-Pandemie, die die Mobilität einschränkt", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an, bleibt aber von den Jenaern überzeugt./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 10:54 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 11:09 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.