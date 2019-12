HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach der Übernahme des schwedischen Spezialisten für Landwirtschaftsfahrzeuge Alö auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Lkw-Zulieferer kaufe sich damit eine weitere starke Marke für sein Portfolio, schrieb Analyst Franz Schall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei nun gut aufgestellt, um in neue Märkte vorzudringen und das Wachstum in Asien zu beschleunigen./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.