FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jost Werke von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke und SAF-Holland hätten sich in der Coronakrise recht gut behauptet, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Beide sollten von einer starken Erholung der Endmärkte in diesem und nächsten Jahr profitieren. Gleichzeitig sieht er den Ersatzteilmarkt von einer soliden Kilometerlaufleistung der Lastwagen gestützt./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 07:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.