FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Jost Werke nach Jahreseckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe mit den soliden Resultaten die Umsatz- und Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank einer anhaltend starken Nachfrage sei wohl auch ein guter Start ins laufende Jahr gelungen. Allerdings liege die Messlatte aus dem Vorjahr für das erste Halbjahr hoch, weshalb er in der zweiten Jahreshälfte ein ausgeprägteres Wachstum erwarte./gl/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.