FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 70 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer werde mit dem Ausblick auf das laufende Jahr voraussichtlich stabile Ergebnisse in Aussicht stellen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als belastend wertete der Experte steigende Input- und Lohnkosten, die allerdings von höheren Preisen ausgeglichen werden sollten./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.