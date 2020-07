NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Jost Werke vor Zahlen zum zweiten Quartal von 23 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent gesunken sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei aber, dass sich der zugekaufte Hersteller von landwirtschaftlichen Frontladern Alo relativ stabil entwickelt haben dürfte. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 22:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 00:15 / BST



