NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat JPMorgan in einem Ausblick auf US-Banken 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 193 US-Dollar belassen. Analyst Richard Ramsden gab sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie besonders optimistisch gestimmt für JPMorgan und Bank of America, die beide seine "Top Picks" sind. Unter anderem erwartet er weiterhin eine Beschleunigung des Kreditwachstums im Einklang mit den Management-Kommentaren über den fortgesetzten Fokus auf Wachstum und Investitionen in die Kapitalmarkt-Plattformen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 02:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





