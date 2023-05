ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für JPMorgan anlässlich der angekündigten Übernahme der ins Straucheln geratenen US-Bank First Republic auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 US-Dollar belassen. Der Deal ändere nichts an den Zinssätzen, der Rezession und dem regulatorischen Gegenwind, mit dem die regionalen Banken konfrontiert seien, schrieb Analystin Erika Najarian in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sollte diese elegante Lösung die noch bestehenden Bedenken der Anleger hinsichtlich der Liquidität von First Republic ausräumen. Dies vor allem mit Blick auf die Ergebnisse mittelgroßer Banken, die zwar schwierige zyklische Trends, aber keine akuten Liquiditätsprobleme widerspiegelten./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2023 / 09:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2023 / 09:13 / GMT



