HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat JPMorgan nach Quartalszahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 120 US-Dollar belassen. Auch gute Banken hätten schlechte Jahre, überschrieb Analyst Peter Richardson seine am Montag vorliegende Studie zu der US-Bank. JPMorgan arbeite in einem schwierigen Geschäftsumfeld. Mit einem rund 20-prozentigen Bewertungsabschlag auf die durchschnittliche historische Bewertung und angesichts der nur temporären Natur des aktuellen Gegenwinds seien die Kursrisiken für die Aktie nun aber begrenzter. Richardson präferiert indes weiter die Aktie von Konkurrentin Bank of America./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 09:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





