ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für JPMorgan vor einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen. Man dürfe mit zuversichtlichen Aussagen des Managements zur Position der Bank im Wettbewerb erwarten, schrieb Analystin Susan Roth Katzke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angestrebte materielle Eigenkapitalrendite von 17 Prozent werde JPMorgan voraussichtlich bekräftigen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 08:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



