ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für JPMorgan nach dem jüngsten Investorentag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen. Das Management habe ein hohes Maß an Vertrauen in die Wettbewerbsposition und das eigene Potenzial vermittelt, schrieb Analystin Susan Roth Katzke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erfolgsbilanz der US-Bank spreche für sich selbst. Es sei zudem ausgiebig erörtert worden, inwieweit JPMorgan darauf vorbereitet sei, mit einem wirtschaftlichen Abschwung und mit aufsichtsrechtlichen Veränderungen fertig zu werden./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / 03:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





