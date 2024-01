NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Die fünf größten US-Banken hätten zur jüngsten Zahlenvorlage von ersten Erholungszeichen berichtet, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Sollte sich dies bewahrheiten und der Leitzins in den USA seinen Höhepunkt erreicht haben, dürften sich bei einer eventuellen weichen Landung der US-Wirtschaft auch die Ergebnisse im Investmentbanking der Geldhäuser sicherlich verbessern. Sollte dieses Szenario aber nicht eintreten, dürften weitere Kostensenkungsmaßnahmen notwendig werden./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 18:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 18:04 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.