MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich angesichts der vorgestellten Strategie "2025+" auf "Add" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Fünfjahresziele seien konservativ und entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel einer Steigerung der Umsatzes über die 5-Milliarden-Euro-Hürde beinhalte auch Übernahmeaktivitäten, was neu sei in der Unternehmenskultur. Der Hersteller von Flurförderzeugen achte nun stärker auf seine Profitabilität und den Cashflow./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2020 / 07:17 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



