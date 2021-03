HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 40 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flurförderzeugen habe das Jahr 2020 stark beendet und sei ebenso stark ins Jahr 2021 gestartet, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) an./ajx/bek



