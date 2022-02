HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 54 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gabelstaplerhersteller sei nach wie vor gut positioniert, um von den strukturellen Wachstumstrends im Flurförderzeug- und Lagerautomatisierungssektor zu profitieren, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen nur geringfügig, bleibt aber weiterhin über dem Konsens für das operative Ergebnis (Ebit). Die Bewertung von Jungheinrich erscheint ihm inzwischen zu günstig, um sie zu übersehen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.