HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von vorerst 53 Euro belassen. Das vergangene Jahr sei für den Gabelstaplerhersteller erwartungsgemäß zu Ende gegangen, während die ersten Aussagen zum laufenden Jahr klar enttäuschten, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gründe für den erwarteten Profitabilitätsrückgang seien derzeit nicht genau nachvollziehbar, ebenso wenig, ob sei einmaliger Natur seien. Jungheinrich sollte aber dank seiner Preissetzungsmacht weiter in der Lage sein, die steigenden Rohstoffkosten aufzufangen. Der Analyst will die Bewertung der Aktie nach der Vorlage der vollständigen Jahreszahlen durch das Unternehmen Ende März überarbeiten./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 08:15 / MEZ



