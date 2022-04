HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 52 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gabelstaplerhersteller Kion und Jungheinrich blieben eine attraktive Wette auf die schnell wachsende und strukturell interessante Materialtransport- und Lagerautomatisierungsbranche, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertungen preisten zudem schon mehr als die derzeit schon erkennbaren Belastungen durch die Kosteninflation ein. Lorrain senkte indes seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für beide Unternehmen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.