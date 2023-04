HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach vorgelegten Jahreszahlen und Zielen für 2023 von 46 auf 48 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Haupttreiber des anschließenden kräftigen Kursrückgangs ist seines Erachtens der Ausblick gewesen sowie Aussagen des Managements über die Möglichkeit eines stärker volumenorientierten Vertriebsansatzes gewesen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er gehe allerdings nicht davon aus, dass der Gabelstaplerhersteller eine rückläufige operative Profitabilität anstrebe, noch befürchte er eine massive Verschlechterung des Preisumfeldes./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.