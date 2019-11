LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Jungheinrich von 21 auf 24 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Marktumfeld bleibe für den Hersteller von Transport- und Fördermitteln schwierig, die Neunmonatszahlen seien aber wegen Einmaleffekten besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob daraufhin leicht seine Schätzungen an und strich einen zusätzlichen Risikopuffer aus seinem Modell./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 14:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2019 / 02:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.