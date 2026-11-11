LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die "schöne Margenentwicklung" des Spezialisten für Warenlagerlogistik. Die nicht überraschende Kürzung bei den Zielen für 2030 sieht er als "reinigendes Gewitter"./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 04:00 / GMT



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