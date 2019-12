NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die zyklisch bedingte Rally im europäischen Investitionsgütersektor könnte noch eine Weile anhalten, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürfte es im kommenden Jahr zu einer "partiellen Rotation" hin zu defensiven Qualitätswerten kommen. Die Aktie des Gabelstapler-Herstellers gehört für ihn zu den bevorzugten Sektorwerten 2020./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 04:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



