ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach der Präsentation von Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Die Lieferando-Mutter habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem hob der Experte positiv hervor, dass der Lieferdienst seine Prognose für das operative Ergebnis bestätigt habe und insgesamt finanziell gut aufgestellt sei./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 07:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.